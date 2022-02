L'appello di Zelensky ai russi: «Dite al governo di fermare la guerra»

(Agenzia Vista) Kiev, 26 febbraio 2022

«E ora voglio che tutti in Russia mi ascoltino. Migliaia di vittime. Centinaia di prigionieri che semplicemente non riescono a capire perché sono stati mandati in Ucraina. Furono mandati a morire in Ucraina. Per uccidere gli altri. Prima direte al vostro governo che la guerra deve essere fermata immediatamente, più il vostro popolo sopravviverà». Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si rivolge ai russi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it