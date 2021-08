L'Aquila: anche quest'anno l'orso torna a Villalago, il video di due escursionisti

(LaPresse) Villalago, nell'aquilano d'alta quota, è meta per non solo per turisti ma anche per gli orsi. La presenza di un giovane orso è stata documentata, l'altro pomeriggio, da una coppia di escursionisti all'ingresso di un sentiero del centro turistico-montano. Nel video, inedito, che i due hanno registrato l'orso osserva attento i movimenti della coppia ma non si avvicina mai ai due e resta a distanza. Lo scorso anno l'orsa Amarena fece conquistare fama alla valle del Sagittario con i suoi 4 orsetti gemelli in giro per i tanti paesi dell'area.