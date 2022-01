La deputata Cunial contro il green pass: «Non posso entrare in Parlamento. Io come Djokovic»

(LaPresse) Singolare protesta della deputata del Gruppo Misto, Sara Cunial che martedì mattina ha piazzato un tavolino e alcune sedie in piazza di Montecitorio allestendo un ufficio all'aperto. «Dal 15 ottobre non posso entrare in aula perché non ho il green pass e non posso rapresentare i cittadini che mi hanno eletta all'interno delle istituzioni», spiega. Alla domanda se si sente come il tennista Djokovic la Cunial risponde: «Sono vicina a tutti coloro che in questo momento portano avanti questa battaglia, soprattutto se sovraesposti come i personaggi famosi».