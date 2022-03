(Agenzia Vista) Varsavia, 12 marzo 2022

È ormai notte a Medyka, in Polonia e al confine con l'Ucraina, ma non si fermano gli arrivi di chi scappa dalla guerra, Nelle immagini bambini e anziani disabili che passano il confine e trovano come accoglienza un pasto caldo.

Jakub Zelienski

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev