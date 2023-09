La montagna spaccata di Gaeta, ecco perché si chiama così: la leggenda dietro quel nome

Chi è stato almeno una volta a Gaeta non ha potuto fare a meno di visitare la montagna spaccata a strapiombo sul mare in una fenditura naturale del costone roccioso calcareo. In quel punto natura, tradizione e storia si uniscono formando uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. Secondo molte fonti, il nome deriva da un'antica tradizione che rimanda alla morte di Cristo, quando la montagna si sarebbe spaccata in tre parti. Secondo le ricerche e gli studi fatti sembra che le spaccature del monte Orlando non erano presenti prima dell'era cristiana anche se c'è chi afferma che il taglio che ha dato origine alla cosiddetta “Grotta del Turco”, c'era già.

Foto Shutterstock; musica Korben