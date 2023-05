(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023

«Ho indossato la divisa, ero sottotenente di fanteria, armi contro carro, cannone 106 senza rinculo per l'esattezza, missile terra-terra, che ora non esiste più. L'esperienza più entusiasmante della mia attività politica». Così Ignazio La Russa, alle celebrazioni per il 162esimo anniversario dell'Esercito.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev