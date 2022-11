La Sapienza, studenti in corteo: «Vogliamo un'altra Università»

(LaPresse) Gli studenti della Sapienza hanno dato vita a un corteo che ha percorso i viali della città universitaria e che si è concluso davanti alla sede del Policlinico Umberto I, dove nei gironi scorsi una tirocinante è stata violentata durante un turno di servizio in ospedale. Ad aprire il corteo uno striscione “Per un'altra Università”. «Chiediamo un'univesità che sia ecologosta, transfemminista, che metta al centro il diritto allo studio e la sicurezza», dicono i manifestanti: «Per sicurezza intendiamo niente più studenti manganellati, ma soprattutto che non vengano mai più consumate violenze su studentesse impegnate in tirocini. Questi devo essere luoghi sicuri, non luoghi performativi ma formativi».