La segretaria al Tesoro Usa Yellen: «Controproducente un embargo totale Ue da energia russa»

(Agenzia Vista) Usa, 23 aprile 2022

«L’Europa chiaramente deve ridurre la sua dipendenza dalla Russia per quanto riguarda l’energia, ma bisogna stare attenti quando pensiamo ad un embargo completo europeo sulle importazione petrolifere. Questo farebbe aumentare i prezzi globali del petrolio e questo avrebbe un impatto negativo sull’Europa e altre parti del mondo e, al contrario, potrebbe avere in realtà un effetto negativo molto ridotto per la Russia, che per quanto si troverà ad esportare di meno, venderà a prezzi più alti». È quanto ha detto la segretaria al Tesoro americana, Janet Yellen, delinando un ipotetico scenario di un embargo totale europeo su gas e petrolio russi.

U.S. Department of the Treasury

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev