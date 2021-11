La variante Omicron preoccupa i milanesi: «Giusto portare le mascherine per salvare il Natale»

(LaPresse) La variante Omicron preoccupa i milanesi, che da sabato 27 novembre sono obbligati a indossare le mascherine nelle vie del centro città, preso d'assalto in questi giorni per la corsa ai regali di Natale. «Abbiamo lottato tanto, siamo stati tanto a casa e ora è giusto ricominciare a portare le mascherine», dice un ragazzo. «Speriamo non peggiori ulteriormente la situazione e che non ci chiudano nuovamente», dice il titolare dello storico ristorante Papà Francesco a due passi dal Duomo. «È molto utile il ritorno delle mascherine, piuttosto che fare un Natale il lockdown lo facciamo così», spiega ancora un ragazzo.