(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2024

Come ogni anno per il Venerdì Santo si è tenuta al Colosseo la tradizionale Via Crucis. Migliaia le persone venute al Colosseo per assistere alla cerimonia. «Una bellissima cerimonia». «Mi è piaciuta la croce fiammeggiante». «Siamo cristiani e cattolici, così dobbiamo fare». «I miei figli mi ci hanno portato, il migliore regalo».

Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev