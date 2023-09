Laghetto di Tor di Quinto, cattivo odore e pesci morti: finalmente il livello dell'acqua è risalito

Il laghetto di Tor di Quinto sta tornando piano piano alla normalità cosicché il cattivo odore possa andarsene e i pesci che vi vivono non muoiano. Negli ultimi tempi, infatti, si sono presentate delle problematiche denunciate da parte di cittadini e amministrazione comunale. Tali azioni hanno fatto sì che le pompe siano state riattivate ed il flusso dell'acqua artificiale è ripartito. Anche l'area verde di Ponte Milvio ha ripreso vita. Roma Capitale ha dato in concessione a privati, precisamente alla Boreale srl. L'accordo vuole che in cambio della gestione di locali, come ristoranti e cocktail bar e un asilo nido, l'ente deve portare avanti la manutenzione periodica dell'intera area.

Foto @Annaritacanalella; musica Korben