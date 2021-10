Landini: «Non sottovalutiamo disagio sociale e distacco da democrazia nel Paese»

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2021

«Senza giustificare alcun atto dobbiamo chiederci quale sia la situazione sociale che ha portato ai disordini. Se davvero vogliamo stroncare sul nascere le violenze abbiamo bisogno di non sottovalutare in nessun modo quel disagio sociale e quel distacco verso la democrazia in atto nel Paese. Non possiamo far finta che non ci sia», così il segretario Cgil Maurizio Landini durante il convegno “Luciano Lama. Uomo del sindacato e delle istituzioni», al Senato.

