Landini: «Non trovo rispettoso Consiglio dei Ministri del Primo maggio»

(Agenzia Vista) Potenza, 01 maggio 2023

«Noi ieri sera abbiamo avuto un incontro con il governo perché ci ha convocato dopo mesi che non avveniva. E io lo dico in modo molto chiaro. L'ho detto anche prima. Io ho trovato non troppo rispettoso dei lavoratori e della festa dei lavoratori, decidere di fare un Consiglio dei ministri il primo di maggio»; le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a Potenza.

Fb Cgil

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it