Lega, Salvini dopo il Consiglio federale: «Voto unanime su linea politica, pieno mandato»

(LaPresse) Il Consiglio federale della Lega vota all'unanimità la linea politica di Matteo Salvini, in Italia e in Europa, affidando mandato pieno al segretario del Carroccio. «Sono intervenuti tutti, anche Giorgetti, pieno mandato per restare da protagonisti al governo», ha spiegato il leader, soddisfatto, al termine della riunione, convocata dopo giorni di frizioni interne al partito, soprattutto col vicesegretario e ministro allo Sviluppo Economico.