Letta a Verona presenta la candidatura a sindaco dell'ex giallorosso Tommasi

Verona, 19 marzo 2022

«Damiano Tommasi sarà sindaco di Verona e cittadino del mondo. Verona crocevia dello sguardo dell'Italia verso Nord e verso Est, una capitale del Nord Est che vogliamo torni ad esserlo dopo anni in cui è stata ridotta a una piccola provincia per beghe locali e domestiche». Così Enrico Letta all'agorà «Il paese che vogliamo equo e sostenibile» a Verona con l'ex giallorosso Damiano Tommasi, candidato sindaco per la città.

