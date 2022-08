Letta: «Intervenire su caro bollette anche per non azzoppare stagione turistica positiva»

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2022

«Proponiamo un fondo rotativo di garanza per riqualificare le nostre strutture alberghiere e poi un'attività di formazione e che si sia in grado di dare un lavoro di qualità. Tutto questo non funzionerà se non si affronta la questione dell'energia. Bisogna che il Governo intervenga disaccoppiando fondi fossili e rinnovabili. Così faremo in modo che la stagione turistica non venga affossata dal drammatico aumento dell'energia», le parole di Enrico Letta in un video postato sui social.

Fb Letta

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev