Letta: «Putin guidato dal terrore che la democrazia vinca»

Roma, 13 marzo 2022

«Credo che la democrazia che gli ucraini stanno difendendo è la maggiore paura di Putin. Questo perchè la democrazia ucraina dimostra ai russi che è possibile un'evoluzione di questo tipo anche in Russia. Per me la grande questione democratica è quella centrale. Putin ha paura che la democrazia entri anche nel suo Paese. Questo per me è uno dei motivi per cui dobbiamo aiutare la resistenza ucraina», così il segretario nazionale Pd al margine della conferenza programmatica dei Verdi “Italia senza veleni, no alla guerra” tenutasi al Centro Congressi di via Alibert 5 a Roma.

