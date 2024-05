Libertà di stampa, Sangiuliano: «In Italia è garantita, governo non fa censure»

(LaPresse) L'Italia è al 46esimo posto della World Press Freedom Index 2024, la classifica della libertà di stampa stilata da Rsf (Reporter senza frontiere). Il nostro Paese è retrocesso di cinque posizioni rispetto al 2023. «Io credo che in Italia la libertà di opinione e di stampa sia assolutamente garantita. Siamo uno dei Paesi più liberi e aperti», ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine della conferenza per gli Stati generali dei commercialisti a Roma. «Voglio che ci sia pluralismo, democrazia, libertà e che chiunque possa esprimere liberamente il proprio pensiero». «Non credo che questo governo abbia fatto censure, io le ho subite. L’Usigrai la prima cosa sulla quale dovrebbe rispondere è che fine hanno fatto i centomila euro, dove c’erano anche i miei contributi essendo stato io, finché ero in Rai, un iscritto a Usigrai». Infine Sangiuliano ha smentito la possibilità di un controllo ossessivo degli organi di potere su quelli di stampa.