Living Planet Report: crollano drammaticamente le popolazioni di vertebrati, l'allarme del Wwf

È un calo medio devastante quello subìto dalle popolazioni di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci dal 1970 in tutto il mondo. Le popolazioni di fauna selvatica monitorate dal Living Planet Report 2022, il rapporto biennale sulla salute del pianeta, lanciato dal Wwf, sono calate in media del 69%. Il report evidenzia le drammatiche prospettive dello stato di salute della natura e lancia un appello urgente ai governi, alle imprese e all’opinione pubblica. Serve subito un’azione di trasformazione per invertire la drammatica perdita di biodiversità. Il Living Planet Index (LPI) mostra che nelle regioni tropicali l’abbondanza delle popolazioni di vertebrati selvatici monitorati sta crollando a un ritmo particolarmente sconcertante. Il Wwfè estremamente preoccupato per questa tendenza, poiché queste aree geografiche sono tra le più ricche di biodiversità al mondo.

Foto Shutterstock; video ufficio stampa Wwf