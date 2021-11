Lockdown per i no vax, Burioni: «Non è compito della scienza dire come far vaccinare le persone»

(LaPresse) Roberto Burioni ha parlato della possibilità di un possibile lockdown mirato ai no vaccinati in vista della quarta ondata di covid. «Sono un medico e parlo di questioni scientifiche, tutti si devono vaccinare e chi deve fare la terza dose è importante che la faccia. Come fare per far sì che questo accada non è compito della scienza ma è compito della politica», ha spiegato a margine di un convegno a Milano, il virologo del San Raffaele aggiungendo: «Ci sono ancora 7 milioni di italiani che non si sono vaccinati sarebbe davvero molto importante lo facessero subito, per loro e per la comunità. E' importante anche fare la terza dose».