(LaPresse) «Non penso si possano fare anticipazioni ma le indicazioni e la direzione è quella, speriamo di riuscire a fermarci prima». Lo ha detto il presidente Attilio Fontana, a chi gli chiedeva di un possibile ritorno in zona arancione per la Lombardia. «Dobbiamo insistere perché si continui a vaccinare, quella è l'unica opportunità che abbiamo per fronteggiare anche questa variante di virus», ha concluso Fontana.