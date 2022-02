(LaPresse) Momenti di terrore all'aeroporto londinese di Heathrow dove un Airbus A321 di British Airways, proveniente da Aberdeen in Scozia, ha avuto diverse difficoltà durante l'atterraggio. Il pilota è stato costretto a un touch and go d’emergenza per via del forte vento. Le immagini, riprese da un viaggiatore, sono finite in rete dove sono diventate virali.