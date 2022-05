Lucca: aggrediscono disabile del Gambia, denunciati 5 minori

(LaPresse) Sei ragazzi, di cui cinque minori, sono stati denunciati per aver aggredito un disabile straniero lo scorso nove maggio, in un parco di Pietrasanta, in Versilia. La vittima è un ragazzo originario del Gambia mentre gli autori del brutale pestaggio sono ritenuti responsabili di diversi reati. Dovranno infatti rispondere di lesione personale aggravata in concorso, accentuata dall'aver agito per motivi abietti consistiti nella volontà di imporre la propria egemonia di bulli ai danni di un soggetto portatore di disabilità e con motivazioni di odio razziale, di discriminazione violenta nei confronti di un soggetto vulnerabile, nonché di diffamazione in concorso per aver videoripreso l'aggressione di gruppo, divulgando poi i video sui social network.