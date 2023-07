Luigi Berlusconi, nel testamento di papà Silvio il trattamento di favore che in pochi hanno capito

Il testamento di Silvio Berlusconi è diventato oggetto di discussione a causa dell'assenza del nome del figlio Luigi in una parte specifica dell'ultima aggiunta al testamento, la quale è stata resa pubblica di recente. Questa mancanza ha sollevato interrogativi su un possibile trattamento di favore nei confronti degli altri figli. La situazione ha generato confusione e non tutti sono riusciti a comprendere le motivazioni dietro questa decisione. Vediamo quindi di analizzare più da vicino questa questione, andando a scoprire per quale motivo, dopo l’apertura del testamento dell’ex premier, sorgono tutti una serie di dubbi sul suo figlio più giovane.

