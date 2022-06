(LaPresse) Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. L'annuncio in una conferenza stampa in un hotel romano. «Mi sono interrogato a lungo su percorso che M5s ha deciso di intraprendere. Non siamo riusciti a cambiare, a invertire quella rotta che ci doveva permettere di raggiungere la maturità», spiega il ministro degli Esteri che aggiunge: «Ci siamo ancorati a vecchi modelli che oggi sono superati».