M5S, 2 per mille: iscritti al voto online per il finanziamento

Oggi e domani il voto online per gli iscritti al Movimento Cinque Stelle per decidere se aderire o meno al 2 per mille dell'Irpef. Per accedere ai fondi che i cittadini possono destinare alla politica in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario che il Movimento si iscriva al registro nazionale dei partiti politici, anche se nel quesito rivolto agli iscritti la parola partito non è mai citata. Se gli iscritti si esprimeranno favorevolmente, il Movimento potrà accedere al contributo pubblico tra due anni. La base è divisa. Anche tra i parlamentari c'è chi ha espresso perplessità, mentre il garante dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, è contrario.