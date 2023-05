M5s, Conte aggredito in Toscana: il video dello schiaffo all'ex premier

EMBED

(LaPresse) Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato aggredito da un no vax in piazza a Massa, dove si trova nell'ambito di un tour elettorale. L'uomo lo ha colpito al volto ed è stato subito bloccato e allontanato dalle forze dell'ordine. All’arrivo in piazza, il leader M5S ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il no vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica. L'aggressore è stato oggetto di cori e insulti da parte della cittadinanza che ha poi accolto Conte tra applausi e cori.