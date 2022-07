M5S, Conte: «Ci hanno buttato fuori dal palazzo»

(LaPresse) «Ci hanno buttato fuori dal Palazzo, paghiamo un prezzo per la nostra coerenza. Lo avete visto plasticamente al Senato ci volevano, chi più chi meno, tutti fuori». Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo alla riunione del Movimento lombardo. «La nostra è stata una linearità di comportamento, e dobbiamo spiegarlo bene ai nostri elettori, è stato un grande gesto di responsabilità nei confronti degli elettori che ci hanno mandato in Parlamento per degli impegni che abbiamo assunto».