M5s, frattura Conte-Di Maio: «Ci sarà occasione per chiarimenti necessari»

(LaPresse) "Questo è il momento di rimanere concentrati, ci saranno occasioni nella comunità Cinquestelle per i necessari chiarimenti". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, risponde a chi gli chiedeva di commentare le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della possibile candidatura di Elisabetta Belloni alla presidenza della Repubblica. «Sono state ore febbrili, non c'è stato nemmeno il tempo di chiarire il significato di queste uscite, perché abbiamo avuto una trattativa così intensa che non abbiamo avuto modo di parlarci tra di noi - aggiunge - Arriverà poi il momento dei chiarimenti interni, di questi passaggi, che sono opportuni per una comunità che discute e in cui ogni esponente politico deve rispondere non al leader di turno ma all'intera comunità degli iscritti».