Macron e il plateale abbraccio a Draghi

(LaPresse) Non ha fatto in tempo nemmeno a scendere dalla sua vettura nel cortile dell'Eliseo Mario Draghi che subito è stato avvolto da un caloroso abbraccio dal presidente francese Emmanuel Macron. Un gesto poco protocollare che bene evidenzia il momento travagliato della politica ed equilibri internazionali che più che mai hanno bisogno di mutuo sostegno e di trovare linee convergenti in vista di cruciali appuntamenti di politica interna e vertici chiave europei e mondiali.