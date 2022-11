Macron e Meloni migranti a Parigi: la provocazione dello street artist Ozmo

Il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni con i giubbotti salvagente arancioni, sorridenti e mano nella mano, con il mare sullo sfondo: questa l'instantanea artistica con cui lo street artist italiano Ozmo ripropone i due leader, realizzata sotto forma di disegno a colori digitalizzato e poi stampato in un affiche dalle dimensioni di 170x170 cm. Il manifesto, comparso a Parigi nel canale Saint Martin, è il modo in cui Ozmo sceglie di prendere posizione nel dibattito che si è scatenato tra Francia e Italia sullo sbarco dei disperati in fuga nel Mediterraneo, raccolti dalle navi delle Ong: la sua interpretazione non è però affatto scontata. L’ arte non è univoca ma gioca sull’ ambiguità -ha affermato Ozmo- L’ artista offre una visione, poi chi osserva può interpretarla secondo la propria sensibilità. Il mio obiettivo è creare una immagine che colpisca un nervo scoperto».

Foto Ozmone; music Elevation from Bensound.com