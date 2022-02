Mafia: carabinieri sequestrano beni per 10 milioni ad appartenente Cosa nostra

(LaPresse) Operazione dei carabinieri di Piacenza, insieme ai comandi di Bergamo, Caltanissetta, Milano, Pavia, Pisa e Verona, per un sequestro cautelare finalizzato alla confisca di prevenzione a carico di un condannato per 416-bis ritenuto appartenente a Cosa nostra, al clan Rinzivillo. Nello specifico, è stato sequestrato il patrimonio personale per valore complessivo indicativo 10 milioni di euro, tra cui: un complesso immobiliare di pregio in provincia di Piacenza; la totalità delle quote societarie di 3 ditte operanti nel campo dell’edilizia a lui riconducibili, con sede nel milanese ed in Sicilia; 93 immobili e due terreni rientranti nel patrimonio delle imprese tra Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; 39 autoveicoli; 5 conti correnti bancari, una polizza assicurativa sulla vita e le quote di un fondo di investimento.