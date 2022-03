Mafia, sequestrato a Catania arsenale di armi del clan Nizza

(LaPresse) I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno rinvenuto e sequestrato un arsenale appartenente al clan Nizza della famiglia di Cosa nostra etnea Santapaola Ercolano. L'operazione è nata nel corso di controlli del quartiere San Cristoforo: qui i militari hanno trovato armi armi da fuoco, comuni e da guerra. In particolare, nella zona più isolata di un’area adibita a parcheggio di un centro commerciale, i militari hanno notato la presenza di alcuni sacchi contenenti rifiuti che erano stati sovrapposti per nascondere un beauty case al cui interno hanno rinvenuto una pistola Benelli Army calibro 9 sprovvista di matricola, e circa 300 cartucce di vario calibro. All’interno di un’abitazione di via Bianchi, apparentemente in stato d’abbandono, sono stati ritrovati due borsoni contenenti una pistola Benelli Army calibro 9 sprovvista di matricola, due fucili mitragliatori (specificamente un AK 47 Kalasnikov cal. 7,62 e un MP brasilien calibro 9 munito di silenziatore), un fucile lanciagranate con 6 proietti e 757 cartucce di vario calibro, oltre a un passamontagna con un giubbotto antiproiettile e 9 ordigni esplosivi che, per la loro estrema pericolosità, hanno richiesto l’intervento specializzato della squadra artificieri del comando provinciale.