Maltempo, allerta al Centronord

(LaPresse) Allerta maltempo al centro nord ancora colpito dalle piogge.Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo tra le stazioni di Vicenza e Padova.Monitorato il fiume Bacchiglione nel vicentino, il sindaco del capoluogo Giacomo Possamai parla di una situazione critica, con allagamenti importanti. Scuole chiuse in città. Numerosi quartieri paralizzati, in particolare la zona dello stadio e della stazione ferroviaria. In Liguria mille persone sono rimaste isolate a Pieve Ligure (Genova). Piogge forti in Toscana, bacini a livelli guardia, preoccupa il livello dell'ombrone, in provincia di Pistoia. Aumenta la portata dell'Arno. A Reggio Emilia esonda un torrente.