Maltempo, allerta in Toscana, Umbria e Sicilia

(Lapresse) Oggi allerta gialla per il maltempo in Toscana, Umbria e Sicilia. Ieri allagamenti in Calabria e Puglia, maremoto alle Eolie, dove questa mattina si è registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1. A Ischia si cerca ancora una dispersa dopo la frana dei giorni scorsi: oggi partiranno i nuovi controlli sulla sicurezza di centinaia di edifici nella 'zona rossa' di Casamicciola. L'allerta meteo ha impedito che i controlli iniziassero già ieri, costringendo le persone evacuate alla terza notte lontano da casa.