Maltempo, ancora neve e pioggia al Nord

Prosegue l'ondata di maltempo in Nord Italia. Occhi in particolare sul Trentino, attraversato da una nuova perturbazione che porterà a nevicate fino a 40 centimetri di altezza oltre i 1.500 metri. Nevicate anche sull’A22 Autostrada del Brennero, dove stanno già cadendo fiocchi tra Vipiteno e il confine di Stato. Situazione sotto osservazione anche nell'Alessandrino e nell'Astigiano, in Piemonte, dove nella notte si sono registrate intense precipitazioni.