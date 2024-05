Maltempo in Veneto, situazione critica a Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso

(LaPresse) Emergenza in Veneto, colpito da un'ondata di maltempo già da mercoledì 15 maggio. «Un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo. Siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Siamo assolutamente di fronte ad un fatto inusuale, è stata istituita l'unità di crisi ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza», ha fatto sapere il presidente della Regione Luca Zaia. Nel frattempo prosegue l'attività dei vigili del fuoco sul territorio, coperto da acqua e fango in molte zone. Situazione critica in molte città e provincie come Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona.