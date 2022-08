Maltempo Trentino, sfollati Val di Fassa tornano nei loro alloggi

(Lapresse) Sono rientrati nelle loro case e negli alberghi gli abitanti e i villeggianti della va di Fassa - in Trentino Alto Adige - costretti a lasciare i loro alloggi venerdì sera dopo la caduta di alcune frane in seguito a un violento temporale. Emergenza idrica in Val Ferret, dopo il danneggiamento dell'acquedotto a causa di una frana. Courmayeur è senza acqua e l'amministrazione chiede ai cittadini di razionarla. E nel Torinese, un albero, a causa del forte vento, è caduto su un'automobile in corsa e ha provocato la morte della persona che si trovava all'interno del veicolo. La vittima un tassista di 56 anni. Maltempo anche nell'Alessandrino, scoperchiato il PalaLancia di Chivasso