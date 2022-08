Maltempo: Val di Fassa, i nubifragi hanno cambiato la morfologia del territorio

(LaPresse) «Questa pioggia ha modificato la morfologia del territorio, che non era come lo conoscevamo noi. Eravamo in pericolo anche solo a pestare su un territorio sconosciuto». Lo ha detto l'ispettore dei Vigili del Fuoco, Alessandro Pellegrin, sul nubifragio che ha colpito la Val di Fassa causando smottamenti e costringendo più di 150 persone ad abbandonare le proprie case per precauzione. Sull'avanzamento delle operazioni di ripristino: «Abbiamo liberato la totalità degli appartamenti e delle cantine, ci mancano i garage». Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: «La situazione è ora sotto controllo. Vanno ringraziate tutte le donne e tutti gli uomini che hanno lavorato per mettere in sicurezza e garantire l'incolumità delle persone».