Manganellate a studenti, Mattarella chiama Meloni

Sergio Mattarella preoccupato per le cariche della polizia sugli studenti. Le immagini di Firenze e Pisa, con i cortei che stavano manifestando pacificamente interrotti dalle manganellate dei poliziotti, hanno colpito il Capo dello Stato, che ha telefonato a Giorgia Meloni. Per ora la premier non ha fatto commenti. «Giù le mani da uomini e donne in divisa», ha invece detto il vicepremier Salvini. Scatta, intanto, l'inchiesta sulle cariche a Pisa, con i colpi sferrati in maniera indiscriminata su minorenni in fuga. Verifiche su quindici poliziotti del Reparto mobile. In Procura un'informativa con i nomi degli agenti, le loro disposizioni e i video della Scientifica. Accertamenti anche su tutta la catena di comando.