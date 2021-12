Manovra, Letta: «Si chiuda rapidamente, intanto occorre evitare lockdown»

(LaPresse) «Stanno discutendo in queste ore di tutti i temi, sono fiducioso che si troverà un accordo. È troppo importante per la ripartenza del Paese. La cosa principale è che si possa approvarla in modo rapido». Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un evento elettorale per le supplettive del seggio di Roma 1. «Quello che mi preme dire è che tutta Europa si sta chiudendo, questa emergenza della nuova variante va presa molto seriamente. Noi condividiamo l'atteggiamento di massima prudenza del governo - ha detto - Per quanto ci riguarda l'obiettivo è che il Paese sia in sicurezza e si evitino nuovi lockdown».