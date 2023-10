Manovra, Salvini: «Maggioranza sarà compatta e veloce»

EMBED

(LaPresse) «Io ho un ministero che si occupa soprattutto di investimenti, mi interessa che nonostante la situazione internazionale complicata si investa in infrastrutture e ci saranno sulle infrastrutture tutti i denari necessari per far crescere il Paese. Una manovra economica che la maggioranza affronterà con assoluta compattezza e velocità, non ci sarà la minima sbavatura». Così il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini a margine della Cerimonia di apertura di Expo Ferroviaria 2023. Ai cronisti che gli chiedevano se nella Manovra ci saranno investimenti anche sul ponte sullo Stretto il ministro ha risposto: «Anche il ponte, certo».