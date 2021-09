Mantova, percepivano indebitamente reddito di cittadinanza: 234 denunciati

(LaPresse) Il comando provinciale carabinieri di Mantova ha denunciato 234 persone che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Nello specifico, sono al vaglio della Procura di Mantova le posizioni di 165 stranieri e 69 italiani. I militari hanno accertato che molti dei denunciati, nel presentare l’istanza per la concessione del beneficio – così come introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, quale misura di contrasto alla povertà – in alcuni casi avrebbero dichiarato il falso e in altri avrebbero omesso di denunciare le cause ostative alla concessione del beneficio stesso, tra cui, per esempio, un patrimonio mobiliare superiore a 6.000 euro, autovetture acquistate nei 6 mesi precedenti alla richiesta, possesso di motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cavalli immatricolati nei due anni precedenti, reddito Isee superiore ai 9.360 euro. In alcuni casi lavoravano in nero. Verranno ora avviate le procedure necessarie per recuperare la somma complessiva di circa 1.150.000 euro; a tanto ammonterebbero i benefici indebitamente percepiti.