Mara Venier e Barbara D’Urso insultate dal profilo social di Mediaset: «Tr**e»

Barbara D'Urso ha sorpreso la sua amica Gabriella Labate con un video messaggio, trasmesso poi da Mara Venier durante la trasmissione televisiva Domenica I". Tuttavia, poco dopo, sul profilo Twitter di Qui Mediaset sono apparsi degli insulti rivolti alla stessa Barbara e anche a Mara Venier. Il tweet è diventato virale, ma l'account Qui Mediaset ha poi dichiarato di aver subito un attacco hacker o un accesso anomalo, scusandosi per quanto accaduto. È stato rivelato che il giorno prima era stato creato un account falso chiamato Qui Mediaset, che aveva pubblicato fake news e si era spacciato per il profilo ufficiale di Mediaset. L'account falso è stato cancellato e il profilo ufficiale di Qui Mediaset risulta disattivato, ma non è chiaro se gli insulti siano stati effettivamente causati da un attacco hacker o da qualche altra fonte.

