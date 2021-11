Il lockdown di Draghi: «Numeri dei contagi in lieve ma costante peggioramento»

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2021

«Vorrei inquadrare la logica di questi provvedimenti. La situazione italiana è sotto controllo, siamo in una delle situazioni migliori in Europa, grazie a campagna vaccinale che è stata un successo notevole. Grazie agli italiani che hanno aderito e a chi sta aderendo alla terza dose. La situazione dei contagi è in lieve ma costante peggioramento», così Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev