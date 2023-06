Maternità surrogata, a Roma la protesta contro il “reato universale”

EMBED

(LaPresse) - Manifestazione contro l’introduzione del “reato universale” di gestazione per altri nel giorno della discussione in Aula alla Camera. A Largo di Torre Argentina a Roma in piazza associazioni, famiglie e attivisti contro il progetto di legge del governo. «È giuridicamente inapplicabile quello che vogliono fare. Una piena invasione della sovranità degli altri paesi. Paesi che hanno le proprie leggi. Un reato universale nasce quando c’è una comunità universale che individua un fatto come reato universale, pensiamo alla pedofilia, ai crimini di guerra o alla pirateria», dice la segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo, in piazza con famiglie e attivisti.