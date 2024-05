(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2024

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla Camera per l'evento dedicato ai cent'anni dal celebre discorso del 30 maggio 1924, in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell'anno. Mattarella viene accolto dagli applausi di tutta l'Aula.

WebTv Camera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev