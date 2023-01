Mattarella: «L’Italia dei piccoli Comuni è fondamentale e decisiva»

«Rivolgo un saluto rispettoso e cordiale al cardinale Segretario di Stato della Santa Sede, al presidente del Senato, ai ministri presenti, alla presidente, all'amministratore delegato e al direttore di Poste Italiane, a tutti i presenti, particolarmente ai tanti sindaci, ringraziandoli per il loro impegno e sapendo che qui sono, più che interlocutori, partecipi di questo grande progetto che Polis esprime. Poste Italiane ci ricorda che sedici milioni di persone, di cittadini, vivono in Comuni con meno di quindicimila abitanti: è un'Italia fondamentale, che copre l'80% - come abbiamo detto poc'anzi - del nostro territorio. È quindi una parte decisiva dell'Italia. Decisiva per il suo sviluppo, per il suo equilibrio. E in questa parte così importante, sappiamo che vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che si è registrato. Che incide sulla vita quotidiana, e quindi incide sulle possibilità e le opportunità di tanti nostri concittadini». Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'intervento alla presentazione del progetto di Poste Italiane “Polis” che si è svolta al centro congressi “La Nuvola”.

Quirinale

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev