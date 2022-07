Mattarella: «Non respingere migranti quando sono sulle navi»

(LaPresse) - Il capo dello Stato italiano Mattarella, in visita in Zambia, ha fatto sue le parole del presidente Hichilema sui migranti. «Il presidente zambiano ha detto a Strasburgo che serve la apertura di canali formali per arrestare il problema dei migranti alla fonte lavorando insieme - ha detto Mattarella parlando al Parlamento zambiano - nella convinzione che non sia salutare respingere le persone sulle navi una volta che hanno avuto accesso nei vostri Paesi mentre é possibile evitare questo in anticipo, in modo proattivo. Io sottoscrivo queste parole», ha concluso il presidente della Repubblica.