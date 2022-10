(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022

«Se vuoi la pace, preparala. È stata un'esortazione più volte ripetuta nei secoli. Non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza, perché la pace è integrale e non esiste se non con verità e giustizia», le parole di Mattarella alla manifestazione di Sant'Egidio «Il grido della pace».

Sant'Egidio

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev